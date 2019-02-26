Yusuf Yazıcı: Hayat bitiyor

“Duygusal bir insanım. Trabzonspor’un puan kaybı yaşadığı maçların sonrasında yaşamla bağım sanki kesiliyor. Hayat bir savaş. Şunu öğrendim ki bunu yapmayan başarılı olamaz”

"Duygusal bir insanım. Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı maçların sonrasında yaşamla bağım sanki kesiliyor. Hayat bir savaş. Şunu öğrendim ki bunu yapmayan başarılı olamaz"



ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR



Yusuf şöyle devam etti: "Kaybedince bu durum beni çok kötü etkiliyor. Uyku bile uyuyamaz hale geldiğim dönemler var. Kazanınca işler elbette iyi oluyor. Hedefim Avrupa'da forma giymek. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den scoutlar takip ediyor. Kendimi geliştirip, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak önemli bir takımın formasını giymek istiyorum. Ancak önceliğim elbette şu an Trabzonspor'un başarısı. Bu takımı hak ettiği yerlere çıkarmak şu an için en önemli hedefim."