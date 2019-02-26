26 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı: Hayat bitiyor

Yusuf Yazıcı: Hayat bitiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2019

“Duygusal bir insanım. ’un puan kaybı yaşadığı maçların sonrasında yaşamla bağım sanki kesiliyor. bir savaş. Şunu öğrendim ki bunu yapmayan başarılı olamaz”

"Duygusal bir insanım. 'un puan kaybı yaşadığı maçların sonrasında yaşamla bağım sanki kesiliyor. bir savaş. Şunu öğrendim ki bunu yapmayan başarılı olamaz"

ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR

Yusuf şöyle devam etti: "Kaybedince bu durum beni çok kötü etkiliyor. Uyku bile uyuyamaz hale geldiğim dönemler var. Kazanınca işler elbette iyi oluyor. Hedefim Avrupa'da forma giymek. , , , ve 'den scoutlar takip ediyor. Kendimi geliştirip, Trabzonsporlu olarak önemli bir takımın formasını giymek istiyorum. Ancak önceliğim elbette şu an Trabzonspor'un başarısı. Bu takımı hak ettiği yerlere çıkarmak şu an için en önemli hedefim."

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