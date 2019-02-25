Trabzonspor, kupada yarı final peşinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanan ilk maç golsüz sona ermişti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26 Şubat Salı günü deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

Trabzonspor'un Ümraniyespor karşısına geçen hafta ligdeki Göztepe maçında olduğu gibi Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Ekuban ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

Çeyrek finale nasıl geldiler?

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi. Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda kupa dışına itti.

Trabzonspor ise 4. turda TFF 2. Lig takımı BAK Spor'u, 5. turda aynı ligden Sivas Belediyespor'u geçti. Bordo-mavili ekip, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Salı günkü müsabakada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.