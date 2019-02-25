Ünal Karaman: "Kupayı istiyoruz"

Çeyrek final rövanşında Ümraniye ile oynayacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Karaman kupaya büyük önem verdiklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı “Kupayı kimse altın tepside sunmaz. Ona ulaşmak için mücadele edeceğiz” dedi

Bordo-mavililer, Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra rotasını kupadaki Ümraniyespor mücadelesine kırdı. Ligde aldığı 3 puanla moral bulan Trabzonspor tamamen uzun süredir hasret kaldığı Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Teknik direktör Ünal Karaman da genç oyuncuların katkısıyla iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek bunu kupayla taçlandırabileceklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde onları bu yönde motive ediyor.

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Fırtına'nın hocası Ünal Karaman, şehrin kupa hasretini dindirmeleri gerektiğini, futbolcularına aktardı. Karaman "Ümraniyespor'un ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz. Neler yapabileceğini de ilk maçta gördük. Adım adım gideceğiz. Önce yarı finali istiyoruz. Bu sene kupayı istiyoruz. Ancak kimse bunu bize altın tepsi içerisinde sunmayacak. Sahada sonuna kadar mücadele etmenizi istiyorum" sözleriyle oyuncularını motive etti. Deneyimli hoca konuşmasının sonunda "Hepinize güveniyorum" dedi.

SON KUPASI 2010'DA

Karadeniz Fırtınası, Türkiye Kupası'nın başarılı ekiplerinden biri. Bu önemli kupayı müzelerine 8 kez taşıdılar ve 17 kez kazanan Galatasaray ile 9 defa şampiyon olan Beşiktaş'ı takip ediyorlar. Ancak bordo- mavililer son yıllarda kupada istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor son olarak 5 Mayıs 2010'da Şanlıurfa'daki finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Maçta F.Bahçe, 55'te Alex ile öne geçmiş, Trabzonspor, 66'da Umut Bulut, 80'de Engin Baytar ve 90'da Colman'ın golleriyle mutlu sona ulaşmıştı.