25 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Haluk Şahin: "Bu çocuklar müthiş"

Haluk Şahin: Bu çocuklar müthiş
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

’da futbol şube sorumlusu bu sezonki müthiş mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi.

Şahin " maçında ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımız gelecek adına umut veriyor. Tüm bu çocukları alkışlıyor. Göztepe taraftarına da centilmen davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin "Bu takım özverisi ve fekadarlığı ile bir kupa hak ediyor. Yeter ki herkes bu çocuklara sahip çıksın, sabırla desteklesin" ifadelerini kullandı.
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