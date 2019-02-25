25 Şubat 2019, Pazartesi
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Haluk Şahin: "Bu çocuklar müthiş"
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Trabzonspor’da futbol şube sorumlusu Haluk Şahin bu sezonki müthiş mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi.
Şahin "Göztepe maçında ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımız gelecek adına umut veriyor. Tüm Türkiye bu çocukları alkışlıyor. Göztepe taraftarına da centilmen davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin "Bu takım özverisi ve fekadarlığı ile bir kupa hak ediyor. Yeter ki herkes bu çocuklara sahip çıksın, sabırla desteklesin" ifadelerini kullandı.
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