25 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hugo Rodallega 1 yıl kalsın

Hugo 1 yıl kalsın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

, " 1 yıl kalsın" raporu verdi. Yönetim teklifini sundu. Kolombiyalı ise 1+1 yıllık kontrat istiyor

Bordo-mavililerde 'nın durumu merak ediliyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Teknik direktör "Kalsın" şeklindeki raporunu yönetime iletti. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, golcü ismin menajeriyle temas kurarak yeni bir sözleşme önerdi. Yönetim, Rodallega'ya 1 yıllık sözleşme teklif etti ancak 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. Rodallega cephesi ise 1+1 yıllık kontrat istediklerini daha önce yönetime iletmişti. Alacağı parada da sadece 200 bin euro'luk bir indirim yapabileceklerini kaydettiler. Görüşmelerin ardından son karar verilecek. Ünal Karaman, takım arkadaşlarıyla iletişimi mükemmel olduğu için Rodallega'nın kalmasını istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sosa’nın eşi Carolina maratonu 7. sırada bitirdi Sosa’nın eşi Carolina maratonu 7. sırada bitirdi
Ünal Karaman: Kupayı istiyoruz Ünal Karaman: "Kupayı istiyoruz"
Haluk Şahin: Bu çocuklar müthiş Haluk Şahin: "Bu çocuklar müthiş"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör