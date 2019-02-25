Ünal Karaman, "Hugo Rodallega 1 yıl kalsın" raporu verdi. Yönetim teklifini sundu. Kolombiyalı ise 1+1 yıllık kontrat istiyor

Bordo-mavililerde Hugo Rodallega'nın durumu merak ediliyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Teknik direktör Ünal Karaman "Kalsın" şeklindeki raporunu yönetime iletti. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, golcü ismin menajeriyle temas kurarak yeni bir sözleşme önerdi. Yönetim, Rodallega'ya 1 yıllık sözleşme teklif etti ancak 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. Rodallega cephesi ise 1+1 yıllık kontrat istediklerini daha önce yönetime iletmişti. Alacağı parada da sadece 200 bin euro'luk bir indirim yapabileceklerini kaydettiler. Görüşmelerin ardından son karar verilecek. Ünal Karaman, takım arkadaşlarıyla iletişimi mükemmel olduğu için Rodallega'nın kalmasını istiyor.