Hugo Rodallega 1 yıl kalsın
Ünal Karaman, "Hugo Rodallega 1 yıl kalsın" raporu verdi. Yönetim teklifini sundu. Kolombiyalı ise 1+1 yıllık kontrat istiyor
Bordo-mavililerde Hugo Rodallega'nın durumu merak ediliyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Teknik direktör Ünal Karaman "Kalsın" şeklindeki raporunu yönetime iletti. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, golcü ismin menajeriyle temas kurarak yeni bir sözleşme önerdi. Yönetim, Rodallega'ya 1 yıllık sözleşme teklif etti ancak 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. Rodallega cephesi ise 1+1 yıllık kontrat istediklerini daha önce yönetime iletmişti. Alacağı parada da sadece 200 bin euro'luk bir indirim yapabileceklerini kaydettiler. Görüşmelerin ardından son karar verilecek. Ünal Karaman, takım arkadaşlarıyla iletişimi mükemmel olduğu için Rodallega'nın kalmasını istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı