Trabzonspor'da yönetim futbol takımıyla yemekte buluştu
Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'la oynayacağı çeyrek final rövanş maçı için İstanbul'da kampta bulunan Karadeniz ekibinin, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, başkan Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar, Tuncay Uzunal ve Eda Lermi Zorer'in de katıldığı yemekte, teknik ekip ve futbolcuların da hazır bulunduğu kaydedildi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, 26 Şubat Salı günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi tüm futbolculara ve teknik heyete başarılar dilediği aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı