25 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yönetim futbol takımıyla yemekte buluştu

Trabzonspor'da yönetim futbol takımıyla yemekte buluştu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nda Ümraniyespor'la oynayacağı çeyrek final rövanş maçı için 'da kampta bulunan ekibinin, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, başkan Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar, Tuncay Uzunal ve Eda Lermi Zorer'in de katıldığı yemekte, teknik ekip ve futbolcuların da hazır bulunduğu kaydedildi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, 26 Şubat Salı günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi tüm futbolculara ve teknik heyete başarılar dilediği aktarıldı.



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