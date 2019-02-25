25 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

İsviçre çakısı Abdülkadir Parmak

İsviçre çakısı Parmak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Abdulkadir Parmak 6 farklı pozisyonda oynayabiliyor. Bu özelliği sayesinde diğer orta sahalardan ayrılıyor

Karadeniz Fırtınası'nda bu sezon yıldızı parlayan isimlerden olan Abdulkadir Parmak tam günümüz futboluna uygun bir isim. 24 yaşındaki futbolcu 6 farklı pozisyonda birden oynayabiliyor. Bu da teknik direktör 'ın işini bir hayli kolaşlaştırıyor. Genç futbolcunun asıl mevkisi orta saha. Defansif orta saha, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarına alışkın. Ancak ihtiyaç duyulduğunda sağ ve sol kanatlarda da rahatlıkla oynayabiliyor. Ayrıca müthiş şut yeteneği sayesinde 10 numara pozisyonuna da çekilebiliyor. Bordo- mavili taraftarlar ona "Müthiş bir adam. çakısı gibi futbolcu" diyor.

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