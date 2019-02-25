İsviçre çakısı Abdülkadir Parmak
Abdulkadir Parmak 6 farklı pozisyonda oynayabiliyor. Bu özelliği sayesinde diğer orta sahalardan ayrılıyor
Karadeniz Fırtınası'nda bu sezon yıldızı parlayan isimlerden olan Abdulkadir Parmak tam günümüz futboluna uygun bir isim. 24 yaşındaki futbolcu 6 farklı pozisyonda birden oynayabiliyor. Bu da teknik direktör Ünal Karaman'ın işini bir hayli kolaşlaştırıyor. Genç futbolcunun asıl mevkisi orta saha. Defansif orta saha, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarına alışkın. Ancak ihtiyaç duyulduğunda sağ ve sol kanatlarda da rahatlıkla oynayabiliyor. Ayrıca müthiş şut yeteneği sayesinde 10 numara pozisyonuna da çekilebiliyor. Bordo- mavili taraftarlar ona "Müthiş bir adam. İsviçre çakısı gibi futbolcu" diyor.
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