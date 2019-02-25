25 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Knicks 18 maç sonra evinde kazandı

Knicks 18 maç sonra evinde kazandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Amerikan 'nde () , 'ü 130-118 mağlup etti.

'e 3 maçla devam edildi. Ligin 2. en düşük galibiyet yüzdesine sahip , 'ü 130-118 yenerek sahasındaki 18 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Damyean Dotson 27 sayıyla Knicks'in en skoreri oldu. Dennis Smith 19 sayı, 13 asist, 6 ribaunt, Kevin Knox 19 sayı, 10 ribaunt, Mitchell Robinson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Spurs'te DeMar DeRozan 32 sayı, 9 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in 18 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Orlando Magic: 98-113

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 123-96

New York Knicks-San Antonio Spurs: 130-118

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