25 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, kupada yarı final hedefiyle sahaya çıkıyor

Fırtına'da hedef yarı final
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

, rövanş mücadelesinde yarın Ümraniyespor karşısında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan , rövanş mücadelesinde yarın 'da rakibine konuk olacak. Bu sezon kupayı müzesine getirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Ümraniyespor engelini de aşarak adını yarı finale yazdırmayı ve kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

KARAMAN'IN LİG'DEKİ 11'İNİ KORUMASI BEKLENİYOR
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, ile Ibanez bu maçın kadrosunda yer almıyor. Kupaya önem veren Trabzonspor'da teknik direktör 'ın Ümraniyespor karşısına ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçındaki 11 ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Ibanez.
CEZALI: Yok

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