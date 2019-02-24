Yeni moda Abdülkadir Parmak

24 yaşındaki orta saha 14 resmi maçta 6 gol attı. Oyunu beğeniliyor, golleriyle ‘Parmak’ ısırtıyor

Karadeniz Fırtınası'nın Göztepe'yi 3-1'le geçtiği maçta Abdülkadir Parmak hem oyunu hem de golüyle alkışı aldı. İki ceza arasında maç boyunca mekik dokuyan 24 yaşındaki futbolcu golleriyle de dikkat çekiyor. Sezon başında bonservisiyle ayrılmak üzereyken teknik direktör Ünal Karaman'ın "Kalsın" dediği Abdülkadir Parmak, ligde 8 kez forma giydi. Sivasspor maçından sonra Göztepe ağlarını da sarstı. Kupada 6 maçta oynadı. Sivas Bld maçlarında 1'er, Balıkesir karşılaşmasında ise 2 kez fileleri sarstı.

Anons biter bitmez atıyor

Abdülkadir Parmak, ligdeki 2 golünü de rakiplerden hemen sonra attı. Sivas maçında Yiğidolar 73'te öne geçti. Gol anonsu biter bitmez 75'te Abdülkadir eşitliği sağladı. Bu hafta da 71'de Göztepeli Deniz fileleri sarstı. 73'te Abdülkadir takımını 2-1 öne geçirdi.