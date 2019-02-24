24 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yeni moda Abdülkadir Parmak

Yeni moda Parmak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

24 yaşındaki orta saha 14 resmi maçta 6 gol attı. Oyunu beğeniliyor, golleriyle ‘Parmak’ ısırtıyor

Karadeniz Fırtınası'nın 'yi 3-1'le geçtiği maçta hem oyunu hem de golüyle alkışı aldı. İki ceza arasında maç boyunca mekik dokuyan 24 yaşındaki futbolcu golleriyle de dikkat çekiyor. Sezon başında bonservisiyle ayrılmak üzereyken teknik direktör 'ın "Kalsın" dediği Abdülkadir Parmak, ligde 8 kez forma giydi. maçından sonra Göztepe ağlarını da sarstı. Kupada 6 maçta oynadı. Sivas Bld maçlarında 1'er, karşılaşmasında ise 2 kez fileleri sarstı.

Anons biter bitmez atıyor

Abdülkadir Parmak, ligdeki 2 golünü de rakiplerden hemen sonra attı. Sivas maçında Yiğidolar 73'te öne geçti. Gol anonsu biter bitmez 75'te Abdülkadir eşitliği sağladı. Bu hafta da 71'de Göztepeli Deniz fileleri sarstı. 73'te Abdülkadir takımını 2-1 öne geçirdi.

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