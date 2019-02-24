24 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı: "Çok duygulandım"

Yusuf Yazıcı: Çok duygulandım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Oyundan çıkarken sarı-kırmızılı tribünlerin alkışını alan ’dan övgü geldi: “İlk defa rakip taraftar bizi alkışladı. Gerçekten duygulandım. Teşekkürler Göz-Göz”

Trabzonspor'un deplasmanda 'yi mağlup ettiği mücadelede harika görüntüler vardı. Bordo-mavili seyirciler, kendi formaları ile Göztepe tribününün içinde maç izlerken dostça kareler karşılaşmaya damga vurdu. Bordo-mavili ekibin yıldızı , Cem Akpınar ile değişirken tüm Göz-Göz tribünleri onu ayakta alkışladı.

Yusuf Yazıcı maç sonunda, Göztepe'nin bu centilmence tavrını övdü. 21 yaşındaki futbolcu "Çok duygulandım. İlk defa rakip takım taratarı beni ve takım arkadaşlarımı alkışladı. İnanılmaz bir andı. Göz-Göz taraftarına tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi. Göztepe galibiyetiyle morallerinin arttığını vurgulayan Yusuf seri yakalayacaklarını söyledi.

PAYLAŞIM REKORU

Yusuf Yazıcı, attığı tweet ile de Göztepe taraftarını övdü. Genç yıldız yandaki fotoğrafı paylaşıp "Karadeniz'in bir çocuğu olarak Ege'de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarına teşekkürler" yazdı.

'BUNU ÖZLEMİŞTİK'

, Twitter hesabından Göztepe'ye teşekkür etti. "Futbolun centilmen yüzünü özlemiştik. Maç sonu her iki takımı alkışlayarak uğurlayan Göztepe taraftarına teşekkür ederiz" denildi.

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