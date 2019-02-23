23 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı coştu

Yusuf Yazıcı coştu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

’un genç yıldız , ’nın geri dönmesiyle maçında futboluyla yıldızlaştı

Bordo-mavili ekibin başarılı orta saha oyuncusu , maçında ortaya koyduğu futbolla alkış aldı. Sosa'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre onun boşluğunu doldurmak isteyen ve beklenen performansı sergilemekte zorlanan Yusuf, dün akşam Sosa'nın gelmesiyle birlikte eski görev bölgesine geri döndü. 10 numara mevkiinde etkili bir ortaya koyan, Göztepe galibiyetinde önemli bir rol üstlenen Yusuf, " deplasmanından üç puanla dönmek kolay değil. Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçlarda da aynı coşku ve istekli futbolumuzu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Rodallega affettirdi Rodallega affettirdi
Alkışlar Hüseyin'e Alkışlar Hüseyin'e
17 senelik hasret bitti 17 senelik hasret bitti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör