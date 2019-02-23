Yusuf Yazıcı coştu

Trabzonspor’un genç yıldız Yusuf Yazıcı, Jose Sosa’nın geri dönmesiyle Göztepe maçında futboluyla yıldızlaştı

Bordo-mavili ekibin başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Göztepe maçında ortaya koyduğu futbolla alkış aldı. Sosa'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre onun boşluğunu doldurmak isteyen ve beklenen performansı sergilemekte zorlanan Yusuf, dün akşam Sosa'nın gelmesiyle birlikte eski görev bölgesine geri döndü. 10 numara mevkiinde etkili bir futbol ortaya koyan, Göztepe galibiyetinde önemli bir rol üstlenen Yusuf, "İzmir deplasmanından üç puanla dönmek kolay değil. Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçlarda da aynı coşku ve istekli futbolumuzu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.