23 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında 26 Şubat Salı günü deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavililerin teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İzmir'de Karşıyaka Kulübü Tesisleri'nde Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Bordo-mavili takımda Göztepe maçında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğerlerinin ise telafi antrenmanı yaptıkları aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü, ayrıca, takıma tesislerini açan Karşıyaka Kulübü Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

Bordo-mavililer, antrenmanın ardından uçakla İzmir'den İstanbul'a hareket etti.

Açıklamada, Karadeniz ekibinin yarını dinlenerek geçireceği ve 25 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacağı belirtildi.

Trabzonspor, Ümraniyespor ile oynanacak kupa maçının ardından kente dönecek.

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