23 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Rodallega affettirdi

Rodallega affettirdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Geçen hafta Alanya maçında penaltı kaçıran tecrübeli oyuncu deplasmanında attığı golle taraftarının gönlünü aldı

Trabzonspor'un başarılı forveti , maçında attığı golle kendini affettirdi. Kolombiyalı oyuncu, geçen hafta oynanan karşılaşmasında 'Panenka penaltısı' kullanmış topu üst direğe nişanlamıştı. Kaçan penaltı nedeniyle öne geçme şansını yitiren bordo-mavililer, karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından Trabzonsporlu taraftarların tepkisini toplayan Kolombiyalı forvet, 'da kendisine "Evine dön" diyen bir Trabzonsporlu taraftara "Haziranda" yanıtını vermişti. Rodallega, dün akşamki Göztepe maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın hemen başında kolundan bir sakatlık geçiren Kolombiyalı oyuncu, 27'inci dakikada Yusuf'un vurduğu ve kaleciden dönen topu kafayla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 'de forma giydiği son 4 maçta üçüncü kez fileleri havalandıran Rodallega, bu golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

ÜST ÜSTE 4 DEPLASMANDA MAÇINDA GOL ATTI

'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega üst üste 4 deplasman maçı gol attı. Rodallega, Süper Lig kariyerinde ilk kez dört deplasman maçında (Ankaragücü, , G.Saray, Göztepe) gol katkısında bulunarak kendi rekorunu kırdı. Rodallega'nın ayrıca bu sezon 1 de asisti bulunuyor.

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