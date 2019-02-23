17 senelik hasret bitti

Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 17 yıl sonra yenip şeytanın bacağını kırdı.

Karadeniz ekibi 17 yıllık hasreti bitirdi. Trabzonspor 2002-03'te küme düşen, 2017-18'de Süper Lig'e çıkan Göztepe'yi deplasmanda en son 11 Kasım 2002'de 2-1 yenmişti. Ardından geçen 17 yıllık sürede bordo- mavililer rakibiyle yaptığı 4 lig maçında 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Dün rakibini yenen Fırtına, şeytanın bacağını kırdı. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda 82 günlük galip gelememe serisini bitirdi. En son 1 Aralık 2018'de Kayseri'yi 2-0 yenmişti.