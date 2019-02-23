23 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Alkışlar Hüseyin'e

Alkışlar Hüseyin'e
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Her geçen gün defansın sigortası oluyor, kritik hamlelerle alkışlanıyor.

Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, her geçen gün oyununu geliştiriyor. Dün de kritik müdahalelerle alınan 3 puanın mimarlarından olan Hüseyin maç sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. 21 yaşındaki savunmacı, "Son haftalarda büyük şanssızlıklar yaşadık. Bu maçı kazanmamız hem puan anlamında hem de öz güven bakımından çok önemliydi. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Sırada var. O maçı da alacağız. Bu takımı hak ettiği yere çıkarmak için tüm takım kararlıyız" ifadesini kullandı.

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