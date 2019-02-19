19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Çok üzgünüm

Çok üzgünüm
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Pereıra'nın yokluğunda Alanyaspor maçında sağ bekte forma şansı bulan Kamil Ahmet Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti.

Pereıra'nın yokluğunda Alanyaspor maçında sağ bekte forma şansı bulan Kamil Ahmet Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti. Ünal Karaman da 67. dakikada onu oyundan aldı ve Toure'yi sahaya sürdü. 26 yaşındaki savunmacının yenilgi sonrası soyunma odasında moralinin çok bozuk olduğu ve arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.

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