Çok üzgünüm

Pereıra'nın yokluğunda Alanyaspor maçında sağ bekte forma şansı bulan Kamil Ahmet Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti.

Pereıra'nın yokluğunda Alanyaspor maçında sağ bekte forma şansı bulan Kamil Ahmet Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti. Ünal Karaman da 67. dakikada onu oyundan aldı ve Toure'yi sahaya sürdü. 26 yaşındaki savunmacının yenilgi sonrası soyunma odasında moralinin çok bozuk olduğu ve arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.