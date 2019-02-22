22 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

MAÇ SONUCU | Göztepe 1-3 Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ

Fırtına İzmir'de esti!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 Giriş Tarihi: 22.02.2019

Spor Toto ’in 23. haftasında deplasmanda ’yi 3-1 mağlup etti.

Maçın 27'nci dakikasında Rodellega'nın golüyle 1-0'ı bulan bordo-mavililere 70'inci dakikada Deniz penaltıdan karşılık verdi. Müsabakanın 73'üncü dakikasında Abdulkadir Parmak takımını bir kez daha öne geçirdi. Göztepeli Kadu 90'da kendi ağlarını sarsarken, bu sonuçla 36 puana yükselen üst sıralar için umutlandı. ise 25 puanda kalıp tehlike bölgesinden uzaklaşamadı. Göztepeli futbolseverler 3'üncü golden sonra futbolcuları protesto etti, Teknik direktör Kemal Özdeş'in de istifasını istedi.

3'üncü dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sosa'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20'nci dakikada Castro ceza sahası dışından şansını denedi, top farklı bir şekilde oyun alanını terk etti.

Göztepe - Trabzonspor maçından kareler... GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇINDAN KARELER...

27'nci dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Hızlı gelişen atakta Rodellega'nın pasında Yusuf kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Yusuf'un vuruşu Beto'dan döndü, Rodellega meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

52'nci dakikada Ekuban'ın pasında Yusuf yakın mesafeden vurdu, kaleci Beto gole izin vermedi.

68'inci dakikada Rodellaga, kaleci Beto'nun önde olduğu görüp kendi yarı alanından topu Göztepe kalesine gönderdi. Ancak meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

69'uncu dakikada Göztepe penaltı kazandı. Hosseini ceza sahası içinde Serdar'ı düşürünce hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi.

70'inci dakikada penaltı atışı kullanan Deniz Kadah topu filelere gönderdi: 1-1.

73'üncü dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışından topa gelişine sert vuran Abdulkadir Parmak mükemmel bir gole imza attı: 1-2.

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80'inci dakikada rakiplerinden birer birer sıyrılan Nwakaeme şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.

90'ıncı dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Abdulkadir'in ortasında Kadu kendi ağlarını havalandırdı: 1-3.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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