Ünal Karaman: Aydınlık günler yakın
Trabzonspor Teknik Direktörü geçiş döneminde olduklarını söyleyerek, “Aydınlık günler yakın, Biraz sabredin” dedi Alanyaspor yenilgisinin herkesi üzdüğünü vurgulayan Karaman, “Çok daha iyi bir düzeye geleceğiz” diye konuşt
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman aydınlık günlerin yakın olduğunu söyledi. Geçiş döneminden geçtiklerini vurgulayan tecrübeli hoca, "Bu dönem sancılı olabilir. Sabretmemiz gerekir. Bunu başarırsak çok daha iyi günler bizi bekliyor" ifadesini kullandı.
Sabretmemiz gerekiyor
Trabzonspor'un Alanyaspor önünde aldığı yenilginin herkesi üzdüğünü vurgulayan tecrübeli hoca, "Ancak çok iyi bir düzeye geleceğimize inanıyorum. Sabretmek ve beklemek gerekir" diye konuştu.
Çekilen özlemi biliyoruz
Trabzonspor taraftarının şampiyonluk özlemi çektiğini çok iyi bildiğine dikkat çeken Karaman, "Onların bu isteğine cevap vereceğiz. Ancak önce genç yıldızların takıma oturması gerekiyor" ifadesini kulland
Kaderimizi belli edecek
Ligin kalan 12 maçının kaderlerini belli edeceğini vurgulayan Karaman, "Bu maçlarda çok dikkatli olarak Trabzonspor'a layik sonuçlar almak istiyoruz. Gelecek sezon her şey çok daha iyi olacak" dedi
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