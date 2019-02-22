Çıkış zamanı

Son 2 hafta puan alamayan Fırtına, bugün Göztepe’yi yenmek istiyor.

Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor, bugün deplasmanda konuk olacağı Göztepe karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Ligde Galatasaray'ın ardından Alanya'ya da mağlup olarak son iki maçından puan çıkaramayan Karadeniz ekibi, 23'üncü hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak iki hafta sonra 3 puanla tanışmayı ve yeniden üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bornova Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



İSTANBUL'A GEÇECEKLER

Bordo-mavililer, İzmir'de Göztepe ile oynayacakları maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Şubat Salı günü Ümraniye ile oynayacağı karşılaşma için Trabzon'a dönmeyecek. Kafile İzmir'den İstanbul'a geçecek.



FORVETLER SINIRDA

Bordo-mavililerin golcüleri Rodallega ve Ekuban, Göztepe maçına sarı kart sınırında çıkacak. İki isim de kart gördüğü takdirde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



FIRTINA 9-4

Trabzonspor ile Göztepe, bugün İzmir'de oynayacakları maçla birlikte ligde 22'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor'un 8, Göztepe'nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 mücadele ise berabere tamamlandı. Bordo-mavililer bu periyotta 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.



BİZ KAZANACAĞIZ

Kaptan Sosa, Göztepe'yi yeneceklerini söyledi. Arjantinli yıldız, çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Son haftalardaki kötü sonuçlar herkesin olduğu gibi bizim de hoşumuza gitmiyor. Bu nedenle hocamız sürekli olarak bize toparlanmamız gerektiğimiz konusunda ikazlarda bulundu. Bize düşen sahada görevimizi yapmak" diye konuştu.



ÖZÜR BORCUMUZ VAR

Teknik direktör Ünal Karaman, yeni bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarını belirtti. 52 yaşındaki hoca, "Yeterince puan kaybı yaşadık. Artık toparlanma vakti. Kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarlarımıza bir özür borcumuz var. Geçen hafta çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Ama gerekli dersleri aldık. Oyuncularım da çok üzgün ve kendilerini affettirmek istiyorlar. Göztepe maçı her ne kadar zor gözükse de kazanan taraf olacağımıza inancım tam" dedi.



2 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Göztepe maçı öncesi Onazi, Pereira ile İbanez'in sakatlıkları bulunuyor. Yine tedavileri devam eden Uğurcan ile Amiri'nin durumları yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakat olan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdülkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.



17 SENELİK HASRET

Karadeniz ekibi 17 yıllık hasreti bitirmek istiyor. Trabzonspor 2002- 03'te küme düşen, 2017-18'de Süper Lig'e çıkan Göztepe'yi deplasmanda en son 11 Kasım 2002'de 2-1 yenmişti. Ardından geçen 17 yıllık sürede bordo-mavililer rakibiyle yaptığı 4 lig maçında 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



ZİNCİRLERİ KIRABİLİR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda 82 günlük galip gelememe serisini bitirmek istiyor. Dış sahada en son 1 Aralık 2018'de Kayseri'yi 2-0 yenen Fırtına, ardından 3 maçı alamadı.



ÖNEMLİ BİR FIRSAT | YUNUS EMRE SEL

Sezonun ilk bölümüyle ikinci yarısı arasında Trabzonspor açısından siyah ile beyaz kadar fark var. İlk yarıda agresif ve mücadeleyi ön planda tutan Fırtına ikinci devrede ise daha çok oyunu kendi sahasında kabullenen bir kimliğe büründü. Böyle bir ortamda oynanacak olan Göztepe maçı çok önemli bir fırsat. Deplasmandan alınacak bir galibiyet şu an sıkıntılı bir dönemden geçen takım için, bir çiçekle baharı getirebilir.



ÖMÜR RİSKE EDİLMEDİ

Takımda sakatlık kabusu bir türlü bitmek bilmiyor. Son haftalarda sağ ayak topuğundaki ağrılarla oynayan ve bu nedenle performansında düşüş gözlenen Abdülkadir Ömür'ün Göztepe sınavında riske edilmemesine karar verildi. Tedavisine devam edilen 19 yaşındaki yıldız Ümraniyespor kupa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.



18 FUTBOLCU İLE GİTTİLER

Trabzonspor'un Göztepe kafilesinde 3'ü kaleci toplam 18 oyuncu bulunuyor. Uğurcan, Arda, Muzaffer Cem Kablan, Toure, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet, Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Amiri, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega ve Ali Karnapoğlu kafilede yer aldı.



İZMİR'DE ÇOK ZORLANIYOR

Fırtına, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, İzmir'de oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu. Trabzonspor, bu periyotta 10 gol atıp 10 tane yedi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu (5-0) galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu.