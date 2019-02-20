Özel terapi

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve özellikle ilk yarının son haftasında Rizespor maçında fileleri 2 kez havalandırarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, durgunluk yaşıyor.

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve özellikle ilk yarının son haftasında Rizespor maçında fileleri 2 kez havalandırarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, durgunluk yaşıyor. Alanya maçında sahada kaldığı süre boyunca rakip kaleye yalnızca 1 şut çekerken, tam 8 ikili mücadele kaybeden 19 yaşındaki oyuncu ile Ünal Karaman'ın özel görüştüğü belirtildi. 52 yaşındaki hocanın, "Toparlan artık" dediği belirtildi.