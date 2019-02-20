20 Şubat 2019, Çarşamba
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Antrenör Malouda
Giriş Tarihi: 20.02.2019
İsviçre ekibi Zürih, eski Trabzonlu Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.
İsviçre ekibi Zürih, eski Trabzonlu Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi. Zürih, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu. Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı. Molouda, Fırtına ile 29 maça çıkmış ve fileleri 7 kez sarsmış, 8 de asist yapmıştı.
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