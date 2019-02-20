20 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Antrenör Malouda

Antrenör Malouda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2019

İsviçre ekibi Zürih, eski Trabzonlu Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.

İsviçre ekibi Zürih, eski Trabzonlu Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi. Zürih, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu. Fransa 'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde , Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı. Molouda, Fırtına ile 29 maça çıkmış ve fileleri 7 kez sarsmış, 8 de asist yapmıştı.

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