22 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

8 takımdan biri

8 takımdan biri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

, Süper Lig'de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu.

, Süper Lig'de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu. Ligin ilk devresini 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan topladı. ekibi 33 puan ile 6. sıraya geriledi.

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