22 Şubat 2019, Cuma
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Haluk Şahin: "Hedefimiz kupa"
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 11 günde art arda Göztepe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynayacakları 3 deplasman maçında en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelelerini en üst seviyede sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 11 günde art arda Göztepe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynayacakları 3 deplasman maçında en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelelerini en üst seviyede sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, "Süper Lig'de elbette üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek istiyoruz. Avrupa hedefimiz için uzun yıllardır hasret kaldığımız Türkiye Kupası'nı bu sezon kazanacağımıza inanıyorum" dedi.
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