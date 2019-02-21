21 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor, İzmir'e 4 eksikle gitti

Fırtına İzmir'e 4 eksikle gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2019

, 'de yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için 'e gitti.

'in 23'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için 'e giden 'da Pereira, Onazi ve Ibanez'in ardından genç oyuncu Abdülkadir Ömür de, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

'nde sabah basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla İzmir'e hareket etti. Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi ile Ibanez'in yanı sıra hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışmalara katılmayan ve ağrıları devam eden Abdülkadir Ömür de, kafilede yer almadı. Tedavileri tamamlanan ile ise kafileye dahil edildi.

KADRODA 3'Ü KALECİ TOPLAM 18 OYUNCU YER ALDI

Bu arada Trabzonspor'un Göztepe kafilesinde 3'ü kaleci toplam 18 oyuncu yer aldı. 18 oyuncunun bulunduğu kafilede Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil , Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, , Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega ve Ali Osman Karnapoğlu yer aldı.

KAFİLE İZMİR'DEN İSTANBULA GEÇECEK

Öte yandan bordo-mavililer, İzmir'de Göztepe ile oynayacakları maçın ardından 'nda 26 Şubat Salı günü Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşma için Trabzon'a dönmeyecek ve İzmir'den 'a geçecek.

​MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un Göztepe karşısına Arda Akbulut (Uğurcan Çakır), Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.

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