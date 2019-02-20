Hazırlıklar başladı

Fırtına, cuma günü oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Fırtına, cuma günü oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Amiri, Abdülkadir Ömür ve Tayyip Ebrar katılmadı. Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından yarı saha da çift kale maç yaptı.

TOURE VE ALİ OSMAN'A ÖZEL ÇALIŞMA

Dün sabah yapılan antrenman sonrası 29 yaşındaki stoper Zargo Toure ve 19 yaşındaki stoper Ali Osman Karnapoğlu'na özel program uygulandı. İki oyuncu da idmanın sona ermesinin ardından yardımcı antrenörler nezaretinde bir süre daha çalışmaya devam etti.