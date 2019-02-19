Penaltılar Sosa ve Yusuf’un

Hugo Rodallega'nın Süper Lig'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, Trabzonspor teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu.

Hugo Rodallega'nın Süper Lig'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, Trabzonspor teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu. En son Alanya maçında beyaz noktadan topu direğe nişanlayan 33 yaşındaki Kolombiyalı, artık penaltı kullanmayacak. Bu haftadan sonra Sosa ve Yusuf takımın yeni penaltıcıları olacak.