19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Penaltılar Sosa ve Yusuf’un

Penaltılar Sosa ve Yusuf’un
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Hugo Rodallega'nın Süper Lig'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu.

Hugo Rodallega'nın Süper Lig'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu. En son Alanya maçında beyaz noktadan topu direğe nişanlayan 33 yaşındaki Kolombiyalı, artık penaltı kullanmayacak. Bu haftadan sonra Sosa ve takımın yeni penaltıcıları olacak.

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