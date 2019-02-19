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Alkışlar Hüseyin Türkmen’e
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Galatasaray derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği Hüseyin Türkmen, Alanyaspor maçında görevini yaptı.
Galatasaray derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği Hüseyin Türkmen, Alanyaspor maçında görevini yaptı. 21 yaşındaki stoper geçen hafta ağrıları nedeniyle idmanlarda takımla çoğu zaman çalışmamıştı. Ancak Alanyaspor karşılaşmasında arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve fedakarca mücadele etti.
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