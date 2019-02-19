19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Alkışlar Hüseyin Türkmen’e

Alkışlar Hüseyin Türkmen’e
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Galatasaray derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği Hüseyin Türkmen, Alanyaspor maçında görevini yaptı.

Galatasaray derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği Hüseyin Türkmen, Alanyaspor maçında görevini yaptı. 21 yaşındaki stoper geçen hafta ağrıları nedeniyle idmanlarda takımla çoğu zaman çalışmamıştı. Ancak Alanyaspor karşılaşmasında arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve fedakarca mücadele etti.

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