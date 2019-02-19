19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Kaleci Arda’ya tam destek

Kaleci Arda’ya tam destek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Yusuf Yazıcı, 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'un en büyük destekçisi...

Yusuf Yazıcı, 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'un en büyük destekçisi... Galatasaray derbisi ve Alanyaspor maçlarında kaleyi koruyan lise öğrencisi Arda ile çok yakından ilgilenen 21 yaşındaki 10 numara, idmanlarda da şut çalışmasını Arda ile yapıyor. Her antrenman sonrasında cepheden şutlar çekerek genç kaleciyi çalıştıran Yusuf, "Bunlar maçta sana çok gelir. Dikkatli ol" uyarısı da yapıyor.

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