19 Şubat 2019, Salı
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Kaleci Arda’ya tam destek
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Yusuf Yazıcı, 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'un en büyük destekçisi...
Yusuf Yazıcı, 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'un en büyük destekçisi... Galatasaray derbisi ve Alanyaspor maçlarında kaleyi koruyan lise öğrencisi Arda ile çok yakından ilgilenen 21 yaşındaki 10 numara, idmanlarda da şut çalışmasını Arda ile yapıyor. Her antrenman sonrasında cepheden şutlar çekerek genç kaleciyi çalıştıran Yusuf, "Bunlar maçta sana çok gelir. Dikkatli ol" uyarısı da yapıyor.
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