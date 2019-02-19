Kaptanlar el koydu

Sosa ve Yusuf önce Ünal Karaman ile görüştü, ardından tüm takımı toplayıp, “En kısa zamanda toparlanmalıyız. Herkes sonuna kadar savaşacak” uyarısı yaptı.

Galatasaray derbisi sonrası Alanyaspor yenilgisinin gelmesi Trabzonspor'da moralleri bozarken, takım kaptanları Sosa ve Yusuf Yazıcı duruma el koydu. Öncelikle teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen iki kaptan, "Hocam özellikle Alanyaspor karşılaşmasında sizi ve tüm camiamızı çok üzdük. Tüm takım bunun farkında. İstediklerimizi yapamadık. Siz maçtan sonra taraftarımızdan özür dilediniz, biz de bizden özür diliyoruz. İnanın saha içinde kendimizi tanıyamadık. Arkadaşlarımızla konuşup toparlanmak için gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı. Karaman, iki kaptana düşünceleri için teşekkür etti ve "El ele verirsek bu durumdan çabuk çıkarız" dedi.



FORMA TAMAMEN ISLANACAK

Sosa ve Yusuf ardından tüm takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Öncelikle sözü alan Yusuf'un, "Arkadaşlar en kısa zamanda toparlanmamız gerekiyor. Nasıl ilk devrenin sonunda gerekeni yaptıysak yine aynı şekilde davranmalıyız. Eksikler bizim için mazeret olamaz. Bu formayı giyen herkes sahada sonuna kadar savaşmak zorundadır. Formamızda kuru yer kalmayacak şekilde mücadele etmeliyiz. Taraftar bizden bunu bekliyor. Göztepe ve Kasımpaşa'yı yenerek camiamızın yüzümüzü güldürelim" diye konuştu.



KUPAYI KAZANMALIYIZ

Ardından sözü Sosa aldı. Bu sonuçların kendilerine hiç yakışmadığını vurgulayan Arjantinli yıldız "Herkes kafasını kaldırsın" diye başladı. Sosa şunları söyledi: "Üzgünüz tamam ama her şey bitmiş değil. Bu takımı hak ettiği yere çıkarmamız şart. Ligde ikinci devreye iyi başlayamadık. Özellikle Türkiye Kupası'nı alarak camiamıza hediye vermemiz gerek. Ligde de en yükseğe çıkmak için çok çalışmalı ve profesyonelce davranmalıyız. Biz iyi bir takımız."



İYİ VE KÖTÜ

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde edip 29 puanla 2. sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçirdi. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayıp bu sezon en kötü dönemini yaşadı.



BİR GÜN İZİN

Futbolculara Alanya maçının ardından 1 günlük izin verildi. Dünü izinli geçiren bordo-mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak 22 Şubat Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.



GERİLEME DÖNEMİ

Ligin ilk yarısında zirve mücadelesi veren, özellikle ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı. İkinci yarıda 5 maçta 3 mağlubiyet alan ve 1'er beraberlik ile galibiyet elde edebilen Fırtına, 11 puanı rakiplerine kaptırarak zirve yarışının uzağında kaldı.



İLK YARININ GERİSİNDE

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında aynı rakipleriyle oynadığı 5 maçlık periyotta 7 puanı hanesine yazdırırken, ligin ikinci yarısında ise bu maçlarda 4 puan toplayabildi ve ilk yarıdaki performansının da gerisinde kaldı. İlk yarıda Başakşehir ile Alanyaspor'a kaybeden Fırtına, Sivasspor ile G.Saray'ı yenmiş, A.Gücü ile berabere kalmıştı.



GEÇEN YILLA AYNI

Fırtına 22'nci haftalar itibariyle 2017-18 sezonu ile aynı performansı sergiledi. Söz konusu dönemde 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 33 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle yine 33 puan topladı.