19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ibanez varken neden Amiri?

Ibanez varken neden Amiri?
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın sakatlanması üzerine Galatasaray ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın sakatlanması üzerine Galatasaray ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı. Normalde hücum oyuncusu olan Amiri defansta tel tel döküldü. Takımda bulunan sol bek İbanez'in neden oynatılmadığı ise büyük merak konusu oldu.

FORVETLER SINIRDA
Bordo-mavililerin golcüleri Rodallega ve Ekuban, Göztepe maçına sarı kart sınırında çıkacak. İki isim de kart gördüğü takdirde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Alkışlar Hüseyin Türkmen’e Alkışlar Hüseyin Türkmen’e
Penaltılar Sosa ve Yusuf’un Penaltılar Sosa ve Yusuf’un
Kaleci Arda’ya tam destek Kaleci Arda’ya tam destek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör