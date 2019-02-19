19 Şubat 2019, Salı
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Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın sakatlanması üzerine Galatasaray ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı. Normalde hücum oyuncusu olan Amiri defansta tel tel döküldü. Takımda bulunan sol bek İbanez'in neden oynatılmadığı ise büyük merak konusu oldu.
Ibanez varken neden Amiri?
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın sakatlanması üzerine Galatasaray ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı.
Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın sakatlanması üzerine Galatasaray ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı. Normalde hücum oyuncusu olan Amiri defansta tel tel döküldü. Takımda bulunan sol bek İbanez'in neden oynatılmadığı ise büyük merak konusu oldu.
FORVETLER SINIRDA
Bordo-mavililerin golcüleri Rodallega ve Ekuban, Göztepe maçına sarı kart sınırında çıkacak. İki isim de kart gördüğü takdirde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
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