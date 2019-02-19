19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Fantazi hüsranı

Fantazi hüsranı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

gazeteler, Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, kaza ve kabus' yorumlarını yaptı.

gazeteler, Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, kaza ve kabus' yorumlarını yaptı. Sonnokta "Atamazsan penaltıyı başın önde terk edersin sahayı", Günebakış "Fantezi hüsranı", Taka "Alanya kabusu", Kuzey Ekspres "Yol kazası", "Kimse kimseyi kandırmasın, gücümüz bu kadar" başlıklarını kullandı.

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