19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Sessiz Ekuban

Sessiz Ekuban
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

4 golle 'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü.

4 golle 'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü. İkinci devrenin ilk maçında Başakşehir filelerini sarsan Gana asıllı İtalyan futbolcu, ardından 4 karşılaşmada suskun kaldı. Ekuban, Alanyaspor karşısında takımına penaltı kazandırdı ama bunu da Rodallega gole çeviremedi.

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