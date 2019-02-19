19 Şubat 2019, Salı
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Sessiz Ekuban
Giriş Tarihi: 19.02.2019
4 golle Rodallega'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü.
4 golle Rodallega'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü. İkinci devrenin ilk maçında Başakşehir filelerini sarsan Gana asıllı İtalyan futbolcu, ardından 4 karşılaşmada suskun kaldı. Ekuban, Alanyaspor karşısında takımına penaltı kazandırdı ama bunu da Rodallega gole çeviremedi.
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