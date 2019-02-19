Sessiz Ekuban

4 golle Rodallega'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü.

4 golle Rodallega'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü. İkinci devrenin ilk maçında Başakşehir filelerini sarsan Gana asıllı İtalyan futbolcu, ardından 4 karşılaşmada suskun kaldı. Ekuban, Alanyaspor karşısında takımına penaltı kazandırdı ama bunu da Rodallega gole çeviremedi.