18 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Özür dileriz"

Ünal Karaman: Özür dileriz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

yenilgisi sonrası taraftardan özür dileyen her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi Farkına varamadığımız, göremediğimiz yorgunluk yaşadık. Ders çıkaracağız” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü , beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Karaman, " her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki bizim farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var" dedi.

KIRILMA ANI MAÇI OLABİLİR

Karaman şöyle devam etti: "Ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir, düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz elbette oyuncularımızın bu yorgunluğunu anlayışla karşılayacağız, onları biraz daha anlayıp dinlemeye çalışacağız ama gerçekten üzüldüm. Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bunu unutacak ve gerekli dersleri alacağız. Kısa süredetoparlanacağız."

BEN DE SAKATLANDIM!

Ünal Karaman, sakatlıklardan yakındı. Bordo-mavili hoca, " Bayburt olalı böyle zülum görmedi. Talihsiz sakatlıklar yaşadık" dedi. Karaman, kendisinin de hafta içinde ayak tenisi oynarken az kalsın sakatlandığını da sözlerine ekledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hugo’nun penaltı kabusu Hugo’nun penaltı kabusu
Tren kaçıyor Tren kaçıyor
İşte çifte standardın fotoğrafı İşte çifte standardın fotoğrafı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör