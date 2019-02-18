18 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

İşte çifte standardın fotoğrafı

İşte çifte standardın fotoğrafı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019

Konyalı Jahovic, ’ın baldırına bastı atıldı Ceyhun, Sosa’nın baldırına bastı ama atılmadı.

'de hemen her kulüp hakemlerin aynı pozisyonlara farklı davranmasından yakınırken, bu hafta yaşanan aynı iki pozisyon bunu net olarak ortaya koydu. Önceki akşam oynanan F.Bahçe-Konyaspor maçında Jahovic, sarı-lacivertli oyuncu 'ın baldırına bastı. VAR'a giden hakem , Jahovic'i kırmızı ile attı. Dün de Alanyalı Ceyhun, Trabzonsporlu Sosa'ya aynı hareketi yaptı. Jahovic gibi o da baldıra bastı. Ancak hakem Suat Arslanboğa, VAR'a gitmedi ve sarı kart ile geçiştirdi. Birbirinin kopyası olan bu iki pozisyonda iki ayrı karar verilmesi taraftarın tepkisini çekti.

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