İşte çifte standardın fotoğrafı

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Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019
Konyalı Jahovic, Sadık’ın baldırına bastı atıldı Ceyhun, Sosa’nın baldırına bastı ama atılmadı.
Türkiye'de hemen her kulüp hakemlerin aynı pozisyonlara farklı davranmasından yakınırken, bu hafta yaşanan aynı iki pozisyon bunu net olarak ortaya koydu. Önceki akşam oynanan F.Bahçe-Konyaspor maçında Jahovic, sarı-lacivertli oyuncu Sadık'ın baldırına bastı. VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, Jahovic'i kırmızı ile attı. Dün de Alanyalı Ceyhun, Trabzonsporlu Sosa'ya aynı hareketi yaptı. Jahovic gibi o da baldıra bastı. Ancak hakem Suat Arslanboğa, VAR'a gitmedi ve sarı kart ile geçiştirdi. Birbirinin kopyası olan bu iki pozisyonda iki ayrı karar verilmesi taraftarın tepkisini çekti.
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