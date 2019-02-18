18 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
YA İLK DÖRT YA DA KUPA
Trabzonspor dün de evinde Alanyaspor'a kaybetti. Bordo-mavililer, ligden Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir yara aldı. Kazansa ilk 4'e girecek olan Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor mağlubiyetiyle 6. basamağa kadar geriledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar hem ligde Avrupa kupaları için mücadele verecek hem de en kısa yol olan Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacak.
Tren kaçıyor
Giriş Tarihi: 17.02.2019
İlk devreyi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor 5 haftada sadece 1 kez kazandı Karadeniz Fırtınası dün sahasında Alanyaspor’a yenilip 6. basamağa geriledi.
Sezonun ilk yarısında müthiş bir futbol oynayan Trabzonspor, taraflı- tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Devreyi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer "O sene bu sene" diyerek şampiyonluk şarkıları söylüyordu. Ancak ikinci devrede geride kalan 5 haftada sadece 1 kez kazandılar ve zirve yarışının çok uzağında kaldılar. Bunda hakemlerin Karadeniz Fırtınası'nı ciddi biçimde engellemesi de etken oldu.
YA İLK DÖRT YA DA KUPA
Trabzonspor dün de evinde Alanyaspor'a kaybetti. Bordo-mavililer, ligden Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir yara aldı. Kazansa ilk 4'e girecek olan Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor mağlubiyetiyle 6. basamağa kadar geriledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar hem ligde Avrupa kupaları için mücadele verecek hem de en kısa yol olan Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı