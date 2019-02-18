18 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Tren kaçıyor

Tren kaçıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

İlk devreyi 2. sırada tamamlayan 5 haftada sadece 1 kez kazandı dün sahasında ’a yenilip 6. basamağa geriledi.

Sezonun ilk yarısında müthiş bir futbol oynayan , taraflı- tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Devreyi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer "O sene bu sene" diyerek şampiyonluk şarkıları söylüyordu. Ancak ikinci devrede geride kalan 5 haftada sadece 1 kez kazandılar ve zirve yarışının çok uzağında kaldılar. Bunda hakemlerin 'nı ciddi biçimde engellemesi de etken oldu.

YA İLK DÖRT YA DA KUPA

Trabzonspor dün de evinde 'a kaybetti. Bordo-mavililer, ligden Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir yara aldı. Kazansa ilk 4'e girecek olan Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor mağlubiyetiyle 6. basamağa kadar geriledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar hem ligde Avrupa kupaları için mücadele verecek hem de en kısa yol olan 'nı kazanmaya çalışacak.
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