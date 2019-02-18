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17. kez direğe takıldı
Karadeniz Fırtınası bu sezon bir türlü direkleri geçemiyor. Trabzonspor dün de direk kabusu yaşadı. Kazanılan penaltıda Hugo Rodallega'nın vuruşu direkten geri geldi. Bordo-mavililerin bu sezon 17. kez bir topu direkten geri döndü. Karadeniz temsilcisi şanssız istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
Hugo’nun penaltı kabusu
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019
Kolombiyalı forvet, beyaz noktadan ‘panenka stili’ vurdu. Üst direğe takıldı. 7. penaltıda 4. kez kaçırdı.
Trabzonspor, evinde Alanyaspor karşısında öne geçmeye çok yakındı. 49. dakikada bordo- mavililer penaltı kazandı. Topun başına Hugo Rodallega geçti. Kolombiyalı forvet, 'panenka stili' vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü. Rodallega tamamladı ancak gol iptal edildi. 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinde kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırmış oldu. Bordo-mavililer, Sosa varken penaltıyı Rodallega'nın kullanmasını eleştirdi. Twitter'da "Bırak artık Sosa vursun" yazıldı.
17. kez direğe takıldı
Karadeniz Fırtınası bu sezon bir türlü direkleri geçemiyor. Trabzonspor dün de direk kabusu yaşadı. Kazanılan penaltıda Hugo Rodallega'nın vuruşu direkten geri geldi. Bordo-mavililerin bu sezon 17. kez bir topu direkten geri döndü. Karadeniz temsilcisi şanssız istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
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