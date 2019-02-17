Ünal Karaman: "Beklemediğimiz bir sonuç"
Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.
Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki bizim farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var. Onu da kabul edebiliyoruz ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz elbette oyuncularımızın bu yorgunluğunu anlayışla karşılayacağız, onları biraz daha anlayıp dinlemeye çalışacağız ama, gerçekten üzüldüm. Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz."
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