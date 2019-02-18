18 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gerileme dönemi

Trabzonspor'da gerileme dönemi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

'in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen , ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde edip 29 puanla 2. sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçirdi.

ekibi, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayıp bu sezon en kötü dönemini yaşadı.

İlk yarıyı lider 'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz ekibi, 22. hafta sonunda ise 33 puanla 6. sıraya düşerek zirvenin uzağında kaldı.

EN İYİ VE EN KÖTÜ DÖNEMİNDEKİ MAÇLAR
, ilk yarının son 5 haftasında sahasında 'yi 2-1, 'u deplasmanda 2-0, evinde 'u 3-0 mağlup ettikten sonra ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış ve konuk ettiği 'u da 4-1 yenerek iyi bir çıkış yakalamıştı.

Ligin ikinci yarısında ise sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki tek galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 'a 'da 3-1, ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup oldu.

GEÇEN SEZONDAN FARKI YOK
Trabzonspor, ligde 22. hafta sonu itibarıyla geçen sezondan farklı bir grafik sergilemedi.

Geçen sezon 22 haftada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 33 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet ile yine 33 puanda kaldı ve ligde 6. sırada kendine yer buldu.

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