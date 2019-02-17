17 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Abdülkadır’e sağlık taraması

Abdülkadır’e sağlık taraması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Türk futbolunun geleceği ve 'un yıldızı ciddi adale ağrıları çekiyor.

Bu durum oyununu da olumsuz yönde etkiliyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, sezon biter bitmez bir sağlık taramasına sokulacak. Her yönden incelenecek ve bu problemin çözümü için tedavi süreci başlayacak. Ünal Karaman da Abdülkadir'in çekerek oynadığını açıklamıştı.

6 GOLE KATKI YAPTI

bu sezon 20 lig maçında forma giydi. 2 gol, 4 asistle oynadı. 6 gole direkt etki etti. Maç başına 1.2 driplingle de 'in en iyilerinden biri. 19 yaşındaki genç futbolcu yüzde 85'lik pas isabetiyle de dikkat çekiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kaptan Sosa geri dönüyor Kaptan Sosa geri dönüyor
Nwakaeme çok hırslı Nwakaeme çok hırslı
‘Dev’ kovalama ‘Dev’ kovalama
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör