17 Şubat 2019, Pazar
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6 GOLE KATKI YAPTI
Abdülkadir Ömür bu sezon 20 lig maçında forma giydi. 2 gol, 4 asistle oynadı. 6 gole direkt etki etti. Maç başına 1.2 driplingle de Süper Lig'in en iyilerinden biri. 19 yaşındaki genç futbolcu yüzde 85'lik pas isabetiyle de dikkat çekiyor.
Abdülkadır’e sağlık taraması
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Türk futbolunun geleceği ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür ciddi adale ağrıları çekiyor.
Bu durum oyununu da olumsuz yönde etkiliyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, sezon biter bitmez bir sağlık taramasına sokulacak. Her yönden incelenecek ve bu problemin çözümü için tedavi süreci başlayacak. Ünal Karaman da Abdülkadir'in ağrı çekerek oynadığını açıklamıştı.
6 GOLE KATKI YAPTI
Abdülkadir Ömür bu sezon 20 lig maçında forma giydi. 2 gol, 4 asistle oynadı. 6 gole direkt etki etti. Maç başına 1.2 driplingle de Süper Lig'in en iyilerinden biri. 19 yaşındaki genç futbolcu yüzde 85'lik pas isabetiyle de dikkat çekiyor.
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