17 Şubat 2019, Pazar
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MARKA İSİM ZOR
Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Trabzonspor yıllardır Türkiye'de bir rol modeldir. Geçmişte takımda marka isimler vardı. Ancak artık kolay değil. Sadece bizim değil, ülke futbolunun da kurtulması için artık kara göründü. Kulüpler ağır bütçeleri kaldıramıyor. Her takım kendi altyapısına dönmek zorunda. Biz buna yıllardır en güzel örneklerden biriyiz. Trabzonspor'un başlattığı bu hareket yakın gelecekte tüm kulüplere yol gösterecek.
"Trabzonspor rol modelidir"
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019
Bordo mavili ekibin başarılı çalıştırıcısı Ünal Karaman “Ülke futbolunun kurtulması için kara göründü” dedi ve çözüm yolunu açıkladı: “Kulüpler ağır bütçeleri kaldıramıyor. Trabzonspor son yıllarda Türkiye’de önemli bir rol modeldir” dedi.
Sadece oynattığı futbolla değil, beyefendi kişiliği ve her demeciyle gönüllerde taht kuran Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, Karadeniz ekibinin Türkiye için önemine değindi. 'Karaboğa' lakaplı Ünal Karaman "Türk futbolunun ve Trabzanspor'un içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte genç oyunculara forma verdik. Bu çocuklar zamanla pişecek ve iyi yerlere gelecek. Altyapıdan gelip bir anda oynasın demek olmuyor. Ciddi bir emek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
MARKA İSİM ZOR
Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Trabzonspor yıllardır Türkiye'de bir rol modeldir. Geçmişte takımda marka isimler vardı. Ancak artık kolay değil. Sadece bizim değil, ülke futbolunun da kurtulması için artık kara göründü. Kulüpler ağır bütçeleri kaldıramıyor. Her takım kendi altyapısına dönmek zorunda. Biz buna yıllardır en güzel örneklerden biriyiz. Trabzonspor'un başlattığı bu hareket yakın gelecekte tüm kulüplere yol gösterecek.
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