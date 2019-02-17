17 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

"Trabzonspor rol modelidir"

Trabzonspor rol modelidir
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019

Bordo mavili ekibin başarılı çalıştırıcısı “Ülke futbolunun kurtulması için kara göründü” dedi ve çözüm yolunu açıkladı: “Kulüpler ağır bütçeleri kaldıramıyor. son yıllarda ’de önemli bir rol modeldir” dedi.

Sadece oynattığı futbolla değil, beyefendi kişiliği ve her demeciyle gönüllerde taht kuran 'un teknik direktörü , ekibinin için önemine değindi. 'Karaboğa' lakaplı Ünal Karaman "Türk futbolunun ve Trabzanspor'un içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte genç oyunculara forma verdik. Bu çocuklar zamanla pişecek ve iyi yerlere gelecek. Altyapıdan gelip bir anda oynasın demek olmuyor. Ciddi bir emek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MARKA İSİM ZOR

Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Trabzonspor yıllardır Türkiye'de bir rol modeldir. Geçmişte takımda marka isimler vardı. Ancak artık kolay değil. Sadece bizim değil, ülke futbolunun da kurtulması için artık kara göründü. Kulüpler ağır bütçeleri kaldıramıyor. Her takım kendi altyapısına dönmek zorunda. Biz buna yıllardır en güzel örneklerden biriyiz. Trabzonspor'un başlattığı bu hareket yakın gelecekte tüm kulüplere yol gösterecek.
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