17 Şubat 2019, Pazar
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6. RANDEVU
Trabzonspor ile Alanyaspor ligde 6. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 5 randevuda Fırtına 1 kez kazandı, Akdeniz ekibi ise 3 karşılaşmadan zaferle ayrıldı. 1 maç berabere tamamlandı. Karadeniz ekibi 5 golüne karşılık, kalesinde 9 gol gördü.
'Alanya'yı yenmeliyiz'
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçıyla ilgili de konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Alanya maçıyla birlikte kendimize yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Takımda herkes fazlasıyla gayret gösteriyor. Eksiklerimiz varken zor maçlar oynadık, oynamaya da devam ediyoruz. İkinci yarının başında ufak tefek dalgalanmalar yaşadık. Bunları normal karşılıyorum. Şimdi yeniden hedefe doğru yürüyeceğiz" dedi.
MAÇ ÖNÜ NOTLAR:
* Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.
* Bordo-mavililer son 13 maçın 12'sinde ağları havalandırdı.
* İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Alanyaspor kazandı.
* Alanyaspor'un ligde en fazla yendiği 4 takımdan biri Trabzonspor. Diğerleri G.Birliği, Kayserispor ve Akhisar.
* Trabzonspor'un sahasında bugünkü rakibi Alanyaspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 1 beraberlik, 1 de mağlubiyeti var.
* Alanyaspor bu sezon deplasmanda 10 maçın 2'sini kazanabildi. Bu mücadelelerin 6'sında gol atamadı.
* Akdeniz temsilcisi Fenerbahçe'nin (5) ardından dış sahada en az gol atan takım. Fileleri 7 kez sarstılar.
‘Dev’ kovalama
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Trabzonspor bugün Alanyaspor’u konuk ediyor. Amaç 3 puanı alıp yeniden Avrupa Kupaları basamaklarına yükselmek ve Devler Ligi biletinin peşinden koşmak
Bordo mavililer, geçen hafta aldıkları Galatasaray yenilgisinin yaralarını bugün ağırlayacakları Alanyaspor'u devirerek sarmak istiyor. Başakşehir ve Galatasaray maçlarındaki fahiş hakem hatalarıyla şampiyonluk yarışında geride kalan Karadeniz Fırtınası, 16.00'daki mücadelede Akdeniz ekibi mağlup etmeyi planlıyor. Trabzonspor'un kısa vadedeki hedefi, Yeni Malatyaspor'un kaybettiği haftada yeniden ilk 4 arasına girmek. Uzun vadede ise puan cetvelinde çok uzak olmadığı Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçerek Devler Ligi bileti kapmak.
6. RANDEVU
Trabzonspor ile Alanyaspor ligde 6. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 5 randevuda Fırtına 1 kez kazandı, Akdeniz ekibi ise 3 karşılaşmadan zaferle ayrıldı. 1 maç berabere tamamlandı. Karadeniz ekibi 5 golüne karşılık, kalesinde 9 gol gördü.
'Alanya'yı yenmeliyiz'
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçıyla ilgili de konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Alanya maçıyla birlikte kendimize yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Takımda herkes fazlasıyla gayret gösteriyor. Eksiklerimiz varken zor maçlar oynadık, oynamaya da devam ediyoruz. İkinci yarının başında ufak tefek dalgalanmalar yaşadık. Bunları normal karşılıyorum. Şimdi yeniden hedefe doğru yürüyeceğiz" dedi.
MAÇ ÖNÜ NOTLAR:
* Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.
* Bordo-mavililer son 13 maçın 12'sinde ağları havalandırdı.
* İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Alanyaspor kazandı.
* Alanyaspor'un ligde en fazla yendiği 4 takımdan biri Trabzonspor. Diğerleri G.Birliği, Kayserispor ve Akhisar.
* Trabzonspor'un sahasında bugünkü rakibi Alanyaspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 1 beraberlik, 1 de mağlubiyeti var.
* Alanyaspor bu sezon deplasmanda 10 maçın 2'sini kazanabildi. Bu mücadelelerin 6'sında gol atamadı.
* Akdeniz temsilcisi Fenerbahçe'nin (5) ardından dış sahada en az gol atan takım. Fileleri 7 kez sarstılar.
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