17 Şubat 2019, Pazar
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Bakan Turhan'dan ziyaret
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzonspor Kulübü’ne geldi. Başkan Ali Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman ile sohbet etti.
Trabzonspor'un dün önemli bir misafiri vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'daki ziyaretlerini sürdürürken, bordo-mavili kulübün binasına da geldi. Bakan Turhan'ı, Karadeniz Fırtınası'nın başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve yöneticiler karşıladı. Bakan Turhan, keyifli bir futbol sohbeti yaptı. Turhan'a adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması ve bordo-mavi kaşkol hediye edildi. Turhan, teşekkür ederken, bordo-mavili kulübe başarı diledi.
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