17 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Bakan Turhan'dan ziyaret

Bakan Turhan'dan ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2019

Ulaştırma ve , Kulübü’ne geldi. Başkan ve ile sohbet etti.

'un dün önemli bir misafiri vardı. Ulaştırma ve Mehmet , Trabzon'daki ziyaretlerini sürdürürken, bordo-mavili kulübün binasına da geldi. 'ı, Karadeniz Fırtınası'nın başkanı Ahmet Ağaoğlu, ve yöneticiler karşıladı. Bakan Turhan, keyifli bir futbol sohbeti yaptı. Turhan'a adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması ve bordo-mavi kaşkol hediye edildi. Turhan, teşekkür ederken, bordo-mavili kulübe başarı diledi.
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