17 Şubat 2019, Pazar
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Nwakaeme çok hırslı
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Son haftalarda beklenilen performansı sergileyemeyen Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşması öncesi iddialı.
Hafta boyunca idmanlarda bir hayli hırslı olan Nijeryalı futbolcu heyecanla maç saatini bekliyor. 29 yaşındaki oyuncu "Goller atmak ve asistler yapmak istiyorum. Ama öncelik Trabzonspor'un galip gelmesi" dedi.
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