17 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Nwakaeme çok hırslı

Nwakaeme çok hırslı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Son haftalarda beklenilen performansı sergileyemeyen Anthony , karşılaşması öncesi iddialı.

Hafta boyunca idmanlarda bir hayli hırslı olan Nijeryalı futbolcu heyecanla maç saatini bekliyor. 29 yaşındaki oyuncu "Goller atmak ve asistler yapmak istiyorum. Ama öncelik 'un galip gelmesi" dedi.
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