17 Şubat 2019, Pazar
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Kaptan Sosa geri dönüyor
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Arjantinli yıldız, Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
Jose Sosa'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir takımla idmanlara çıkan tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında maç kadrosunda olmasına rağmen şans bulamamıştı. 33 yaşındaki yıldızın 63 günlük hasreti bugün sona eriyor. Alanyaspor karşısında 11'de olacak.
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