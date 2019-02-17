17 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Kaptan Sosa geri dönüyor

Kaptan Sosa geri dönüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Arjantinli yıldız, 'un ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir takımla idmanlara çıkan tecrübeli futbolcu, karşısında maç kadrosunda olmasına rağmen şans bulamamıştı. 33 yaşındaki yıldızın 63 günlük hasreti bugün sona eriyor. karşısında 11'de olacak.
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