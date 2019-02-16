16 Şubat 2019, Cumartesi
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Yokluğunda 8 puan gitti
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Karadeniz ekibi, Sosa’sız çıktığı 5 maçta 8 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında darbe yedi. Arjantinli, yarınki Alanya maçında sahada kalacak.
Fırtına, kaptan Jose Sosa'ya kavuşuyor. Süper Lig'in 16. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 2 aydır takımdan ayrı olan Arjantinli oyuncu, yarın Alanyaspor sınavında forma giyecek. Ligde 5 hafta sonra görev alacak 33 yaşındaki yıldızın yokluğu bordo-mavililere pahalıya mal oldu. Karadeniz ekibi, Sosa'nın 5 maçta tam 8 puan kaybederken zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Sosa'nın dönüşü takımın hamle gücünü artıracak.
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