16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yokluğunda 8 puan gitti

Yokluğunda 8 puan gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

ekibi, Sosa’sız çıktığı 5 maçta 8 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında darbe yedi. Arjantinli, yarınki Alanya maçında sahada kalacak.

Fırtına, kaptan 'ya kavuşuyor. 'in 16. haftasındaki derbisinde sakatlanan ve 2 aydır takımdan ayrı olan Arjantinli oyuncu, yarın sınavında forma giyecek. Ligde 5 hafta sonra görev alacak 33 yaşındaki yıldızın yokluğu bordo-mavililere pahalıya mal oldu. ekibi, Sosa'nın 5 maçta tam 8 puan kaybederken zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Sosa'nın dönüşü takımın hamle gücünü artıracak.
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