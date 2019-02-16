16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kulaklarınızı tıkayın

Kulaklarınızı tıkayın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Başkan , son dönemde ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve genç kaleci Arda Akbulut'un isminin transferlerle anılmasına tepki gösterdi.

Ağaoğlu, bu tür haberlerin oyuncuların kafasını karıştırdığını belirterek, "Olmayan tekliflerin var gibi yazılması sadece futbolcuların kafasını karıştırır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz ve sezon sonuna kadar en önemli hedeflerimizden birisi bu olacak" dedi. Ağaoğlu, genç isimlerle de konuşarak, "Kulaklarınızı tıkayın. Böyle bir teklif olması durumunda en doğru kararı sizinle oturup birlikte veririz. Siz şu an için sadece işinizi yapın" dedi.
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