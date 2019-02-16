16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kulaklarınızı tıkayın
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Başkan Ahmet Ağaoğlu, son dönemde Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve genç kaleci Arda Akbulut'un isminin transferlerle anılmasına tepki gösterdi.
Ağaoğlu, bu tür haberlerin oyuncuların kafasını karıştırdığını belirterek, "Olmayan tekliflerin var gibi yazılması sadece futbolcuların kafasını karıştırır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz ve sezon sonuna kadar en önemli hedeflerimizden birisi bu olacak" dedi. Ağaoğlu, genç isimlerle de konuşarak, "Kulaklarınızı tıkayın. Böyle bir teklif olması durumunda en doğru kararı sizinle oturup birlikte veririz. Siz şu an için sadece işinizi yapın" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!