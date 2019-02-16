16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

‘VAR’ diyalogları açıklandı

‘VAR’ diyalogları açıklandı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

MHK Eski Başkanı , "VAR konuşmaları IFAB protokolüne göre açıklanamaz" demişti.

Ancak Federasyonu, bu haftaki Utrecht-PSV maçında orta hakem ve VAR arasında geçen diyaloglar altyazılarla ve açık şekilde duyurdu. PSV ile Utrecht arasındaki mücadelede Jong'un ceza sahası içinde çekilmesine ve VAR'ın da uyarısına rağmen neden penaltı kararı verilmediğinin diyalogları öğrenilmiş oldu.
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