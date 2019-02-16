16 Şubat 2019, Cumartesi
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Gollere devam
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Galatasaray derbisinde fileleri sarsarak kariyerinde kulüp takımlarındaki 100'üncü golünü atan Rodallega, Alanyaspor'u da boş geçmeyeceğini söyledi.
31 golle Karadeniz ekibinde kariyer rekoru kıran 33 yaşındaki yıldız, "Takımıma yardım etmek görevim. Ben de bunu yerine getirmek için çabalıyorum. Alanya'yı yenmemiz şart" diye konuştu.
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