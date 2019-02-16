16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gollere devam

Gollere devam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

derbisinde fileleri sarsarak kariyerinde kulüp takımlarındaki 100'üncü golünü atan Rodallega, 'u da boş geçmeyeceğini söyledi.

31 golle ekibinde kariyer rekoru kıran 33 yaşındaki yıldız, "Takımıma yardım etmek görevim. Ben de bunu yerine getirmek için çabalıyorum. Alanya'yı yenmemiz şart" diye konuştu.
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