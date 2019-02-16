16 Şubat 2019, Cumartesi
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Sermaye artırıldı
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Trabzonspor Sportif A.Ş'nin geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda aldığı sermaye artırımı kararı SPK tarafından onaylandı.
KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 200 oranında 200 milyon TL artırılarak 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı" denildi.
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